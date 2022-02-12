اتفرج شقيقة الفنان حسن الرداد في أول ظهور لها تخطف الأنظار بجمالها الساحر و انوثتها الطاغية ! (صورة )

الرياض - محمد الاطلسي - شارك النجم المصري حسن الرداد متابعيه صورة حديثة له برفقة شقيقته نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في أول ظهور لهما بعد وفاة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز. وقد أثارت صورة شقيقة الرداد الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بدت بمظهر لم يتوقعه أحد، وظهرت بملابس محتشمة وترتدي الحجاب ومغطية شعرها.

وعلق حسن الرداد على الصورة، مهنئياً اخته بعيد ميلادها، وكتب: "أختي وبنتي ونور عيني، كل سنة وإنتي طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتي". وأضاف بالدعاء لشقيقته، بقوله: "ربنا يخليكي ليّ ويحقق لك كل اللي بتتمنيه".

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يُذكر أن هذه هي أول المنشورات المختلفة والصور والكلمات التي يشاركها النجم حسن الرداد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ رحيل حماته الفنانة دلال عبد العزيز، حيث اقتصر حسابه على هذه مواقع على نشر أدعية وآيات قرآنية وذكريات مع من فارقوا الحياة.