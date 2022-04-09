بعد ضرب زميله.. الأوسكار تحرم ويل سميث من حضور حفلها لعشر سنوات

ابو ظبي - احمد الجزار - عقد مجلس المحافظين اليوم الجمعة اجتماعًا لمناقشة أفضل الطرق للرد على تصرفات الممثل ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، بالإضافة إلى قبول استقالته، التي تقدم بها منذ عدة أيام.

وقرر مجلس إدارة أكاديمية الأوسكار عدم السماح للممثل ويل سميث بحضور أي أحداث أو برامج أكاديمية، شخصيًا أو افتراضيًا، لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 8 أبريل 2022، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جوائز الأكاديمية.

وأصدرت أكاديمية الأوسكار بيانا رسميا بعد انتهاء الاجتماعي جاء فيه: “نود أن نعرب عن امتناننا العميق لكريس روك للحفاظ على رباطة جأشه في ظل ظروف غير عادية، نود أيضًا أن نشكر مضيفينا والمرشحين ومقدمي العروض والفائزين على اتزانهم ورشاقتهم أثناء البث التلفزيوني.

ويعد هذا الإجراء الذي نتخذه اليوم ردًا على سلوك ويل سميث خطوة نحو هدف أكبر يتمثل في حماية سلامة فناني الأداء والضيوف واستعادة الثقة في الأكاديمية… نأمل أيضًا أن يبدأ هذا وقتًا للشفاء والاستعادة لجميع المعنيين والمتأثرين “.

وأضافت الأكاديمية في بيانها: “لم يكن لدى المنظمة الكثير من الخيارات الأخرى لفرضها، خاصة وأن عضوية سميث لم تعد نشطة الآن بعد استقالته…وبرغم استقالته وحظره من البث التلفزيوني في المستقبل لا يمنعه من الترشح أو حتى الفوز بجوائز الأوسكار المستقبلية خلال تلك الفترة.. كانت هناك دعوات من المطلعين على الصناعة ورواد السينما لاستعادة جائزة الأوسكار من ويل سميث، والتي لا تملك جوائز الأوسكار أي سلطة قانونية للمطالبة بها.. للمقارنة، لا يزال المجرمان المدانان هارفي وينشتاين والمخرج رومان بولانسكي يحتفظان بجوائز الأوسكار بعد طردهما.

تعليق ويل سميث

علق الممثل الأسمر ويل سميث على قرار أكاديمية الأوسكار بمنعه من حضور حفل الاوسكار لمدة 10 سنوات قادمة قائلا: “أقبل وأحترم قرار الأكاديمية”.

وكانت أكاديمية الأوسكار قررت منذ قليل بعد انتهاء اجتماعها، منع ويل سميث من دخول حفل الأوسكار حتى عام 2032.

وأكدت جادا سميث في أول تصريح لها بعد واقعة صفع زوجها الممثل ويل سميث للممثل الكوميدي ويل سميث، أن المرأة لا تحتاج إلى رجل لحمايتها.

وقالت جادا في تصريحات صحفية: “تمنيت لو أن ويل لم يضرب كريس لأني امرأة تستطيع الدفاع عن نفسها ولا أحتاجُ إلى أحدٍ أن يدافع عني”.

Sony

وأعلنت شركة سوني للإنتاج توقف تصوير فيلم ⁦‪Bad Boys4‬⁩ بشكل مؤقت، بسبب حادثة صفع بطل الفيلم ويل سميث لكريس روك في حفل الأوسكار ٢٠٢٢.

وكشف موقع هوليوود ريبورتر، أنه على الرغم من استلام ويل سميث بطل فيلم Bad Boys4، ٤٠ صفحة من سيناريو الجزء الجديد إلا أن شركة الإنتاج أعلنت توقف العمل إلى الفيلم، ولم تحدد وقت عودة العمل.

نتفليكس

وبعد إعلان شركة Sony إيقاف فيلمها مع ويل سميث بساعات قليلة، أعلنت منصة المشاهدة الرقمية شبكة نتفليكس قرار مماثل وأكدت وقف تصوير فيلم ويل سميث القادم Fast and Loose.

استقالة ويل سميث

وأعلن ويل سميث في بيان أنه قرَّر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار بعد صفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز.

وكتب “سميث” في البيان الذي نشرته مجلة فارايتي المتخصصة: “لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل”.

وأضاف الممثل البالغ الثالثة والخمسين: “أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها، وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة”.

وذكرت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها، الجهة القائمة على جوائز الأوسكار، أنها طلبت من ويل سميث مغادرة حفل توزيع جوائز الأوسكار إثر صفعه لروك لكنه رفض.

وقالت الأكاديمية في بيان: “لقد طلبنا من سميث أن يغادر الحفل لكنه رفض، وكان بإمكاننا التعامل مع الموقف بشكل مختلف”، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر حضرت الحفل، أن رئيس الأكاديمية، ديفيد روبين، ومديرتها العامة، داون هادسون، هما مَن أبلغا سميث بضرورة مغادرة الحفل، لكنه رفض.

وأعرب المسؤولان في الأكاديمية عن غضبهما إزاء الصفعة، ووصل الأمر إلى الصراخ والمشادات الكلامية مع الممثل الأمريكي خلف الكواليس، بعد وقوع الحادث.