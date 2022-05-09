انت الان تتابع خبر بعد ظهورها مع صديقها في السيارة.. انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل.. والأخيرة تؤكد أمراً حاسماً اتفرج ماهو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عادت شائعات انفصال الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل إلى الواجهة، بعد قيام أحد أصدقاء جليلة المغربية بعمل استفتاء على كشف هوية طلاق أحد المشاهير.

كتب حسين عبر خاصية القصص القصيرة -استوري- حسابه الرسمي بإنستقرام: "جايب لكم خبر حصري، شو بتتوقعوا الخبر، اللي بيعرف شو هو الخبر رح أجيب له هدية آيفون 13 برو ماكس، ولو كان في أي بلد رح ابعتلوا إياه".

بعد هذا السؤال المحير، زاد صديق جليلة المغربية من حيرة الجمهور، حيث شارك صورة لسور من الورود كُتب عليه في شماتة: "مبروك الطلاق".

بعد هاتين التدوينتين، قرر حمودة حسين أن يظهر مع جليلة المغربية في مقطع فيديو يغنيان فيه أغنية الفنان سعد لمجرد أنت معلم. كما جرت العادة بأن ظهور جليلة تعليقا على طلاق أحد المشاهير، ارتبط اسم الفنان تامر حسني بأذهان الجمهور، جرى الحال هذه المرة أيضاً.

وبمجرد ظهور جليلة المغربية تغني مع صديقها في السيارة، عقب منشور مبروك الطلاق الذي نشره حمودة حسين، بدأ الجمهور في الربط بين ذلك الظهور وبين طلاق الفنان تامر حسني.

وأظهرت الصفحات الفنية اهتماما بظهور جليلة وتعليق صديقها الشامت بطلاق أحد المشاهير، ونشروا تكهنات حول انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل من جديد، فما الحقيقة؟ قررت المغربية بسمة بوسيل الرد على هذه الشائعة بطريقتها الخاصة، حيث نفت بسمة انفصالها عن زوجها تامر حسني بطريقة غير مباشرة.

ونشرت بسمة بوسيل عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الشخصي على إنستغرام، مقطع فيديو من أغنية تامر حسني لفيلمه الجديد بحبك مع الفنانة هنا الزاهد، كما نشرت صورة له مع هنا من الفيلم أيضا.

وكتبت بسمة بوسيل معلقة على غناء تامر حسني: "إحساسه كالعادة"، الأمر الذي ينفي تماما أي انفصال وقع بينهما.