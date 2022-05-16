الفيلم المصري”فرحة”يحصل على تنويه خاص من مهرجان الكاف الدولي للفيلم القصير بتونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:25 صباحاً - أعلنت الفنانة نسرين يوسف، فوز فيلمها المصري القصير"فرحة"، وحصوله على تنويه خاص في مسابقة"كلمات إمراة"التي نظمت ضمن الدورة الخامسة لمهرجان الكاف الدولي للفيلم القصير بتونس.

وأعربت نسرين بطلة فيلم"فرحة"،في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط،عن سعادتها البالغة لحصول الفيلم على جائزة من مهرجان سينمائي دولي ذو أهمية،مؤكدة أن الشعب التونسي شعب ذواق دائما للفن،وعبرت عن امتنانها من ردود الأفعال الطيبة هناك تجاه الفيلم،وهو تأكيد على أهمية الرسالة التي يقدمها.

وأضافت نسرين،أن مشاركة الفيلم في مهرجان الكاف بتونس تعد الثانية له دوليا،بعد مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بالمغرب،متمنية أن يحظى الفيلم بفرصة أكبر ويشارك في كبرى المهرجانات السينمائية المهمة في العالم.

فيلم"فرحة"يستعرض العنف ضد المرأة بكل اشكاله، وتؤدي الفنانة نسرين شخصية"فرحة"التي تعيش صراعا نفسيا بسبب التعنيف الذي تتعرض له من زوجها السادي والمدمن.

الفيلم من إنتاج وحدة دعم سينما الشباب بالمركز القومي للسينما،سيناريو وحوار وإخراج المخرجة التونسية جيهان إسماعيل،وبطولة نسرين يوسف،وبيتر المصري،وخليل جميل،والطفلة رولا عياد،ومدير التصوير كريم محمد.