أرباح أحمد حلمي من فيلم واحد تاني تكفي أبناء أبناء أبنائه؟!! لن تتخيل مقدار أرباح الفيلم حتى الآن اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - حقق فيلم "واحد تاني" للفنان المصري الشهير أحمد حلمي أرباحاً هائلة تخطت الخمسين مليون جنيه منذ بدء عرضه في موسم عيد الفطر المبارك .

والفيلم المثير للجدل مؤخراً من بطولة: أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف، وهو تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

اما أحداثه فتدور أحداثه حول أخصائي اجتماعي يعمل في مصلحة السجون، حيث يُجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء الدراسة القدامى ويكتشف أنه أصبح رجلَ أعمال ناجحاً، وعقب خروجه من السجن يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله فيعيد التفكير في حياته مجدداً.