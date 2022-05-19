رانيا يوسف تستعرض أنوثتها بفستان مكشوف في أحدث جلسة تصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 07:25 مساءً - خطفت الفنانة رانيا يوسف أنظار متابعيها فى أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبدت "رانيا" باطلالة أبرزت أنوثتها وقوامها الممشوق، مرتدية فستانا أسود "ستومك"، يتكون من "قطعتين" مكشوف البطن، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر انسيابية، واختارت مكياجا هادئا، يبرز جمال ملامحها.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.