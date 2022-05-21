انت الان تتابع خبر زواج أدهم النابلسي على زوجته بعد اعتزاله يحدث ضجة واسعة في الوسط! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت تساؤلات عن حقيقة زواج أدهم النابلسي على زوجته بعد التوبة والاعتزال وذلك بعد الضجة الكبيرة التي سببتها نجمة مغمورة بطلبها الزواج من أدهم النابلسي مقابل توبتها.

وظهرت الفاشينيستا المثيرة للجدل في مقطع فيديو، وهي تعرض نفسها للزواج من أدهم النابلسي، مشيرة إلى أنها ”ستتوب وترتدي النقاب والحجاب وتترك هاتفها نهائياً حال موافقة الأخير على طلبها والزواج منها“.

وقالت إنجي خوري في مقطع الفيديو: ”إذا أدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب ونقاب وبتوب وما بدي التليفون“.

وأضافت “خوري” موجهة حديثها للفنان الأردني المعتزل قائلة: “بيقولوا إذا الشيخ اتزوج وحدة لبسها مفتوح وتابت بيدخل الجنة.. ما بدك تدخل الجنة؟.. بليز اتزوجني“.وأكد البعض أن هذا الالتزام الديني ممكن أن يدفع أدهم للزواج على زوجته خاصة أنه يحق له الارتباط 4 مرات بحسب الدين الاسلامي.

من جهته صرح أدهم بأنه يرفض الزواج من انجي ولا يقبل أن تكون التوبة إلى الله مشروطة بتنفيذ رغبات معينة.