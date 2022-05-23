بوسي غاضبة في حفل زفافها: عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي أنا هابة مني (فيديو)

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ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت المطربة بوسي مساء أمس بزفافها على مصفف الشعر هشام ربيع داخل أحد الفنادق النيلية.

وانتشرت فيديوهات كثيرة من حفل الزفاف، منها فيديو ظهرت فيه بوسي غاضبة وتردد جملة “عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي”.

وكانت بوسي تستعد لإلقاء باقة الورود إلى صديقاتها، وظهر على وجهها ملامح الغضب وجاء شخص يتحدث معها فقالت له: عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي أنا هابة مني”.

وحضر حفل الزفاف عدد من الفنانين أبرزهم حكيم، ومصطفى حجاج، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، ووفاء عامر، وميرهان حسين، كما أحيت الحفل الراقصة الاستعراضية دينا.

كان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسي، وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

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وتعد تلك الزيجة الثانية لبوسي في حياتها، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها، وبعد الانفصال دخلا في مشكلات عدة على أثرها تم الطلاق، وحصلت على حكم بسجنه كما أنه نجح في الحصول على حكم ضدها، وبسببه عاشت بوسي لفترة خارج مصر.

وقال محمد شعبان والد المطربة بوسي والذي أكد أنه علم بخبر زفافها من بعض الصحفيين الذي تحدثوا معه، مؤكداً أنه لا يريد تعكير مزاجها بحديثه ويتمنى لها السعادة ولكنه كان يريد التواجد.

وأضاف والد بوسي: “لو كلمتني دلوقتي وطلبت حضوري هحضر فورا دون تردد”.

جدير بالذكر أن بوسي قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية أبيع الدنيا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.

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