انت الان تتابع خبر أبو عصام يجد علاجا لجدري القرود والأردنيون يشعلون التعليقات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد تزايد الحديث حول انتشار جدري القرود في عدد من الدول حوال العالم، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو من مسلسل باب الحارة، يظهر مشاهد جمعت الممثل السوري عباس النوري "الحكيم أبو عصام” والممثل نزار أبو حجر "أبو غالب" في المسلسل، حيث كان يعاني الأخير من مرض الجدري وعالجه أبو عصام ضمن أحداث العمل.

وراح النشطاء يعلقون بطريقة طريفة على الموضوع، سائلين عباس النوري عما إذا كان مرض أبو غالب هو نفسه مرض جدري القرود، وطالبوه بإعطائهم الوصفة الطبية لمعالجة هذا المرض، وكان للأردنيين على مواقع التواصل حضورا لافتا بالتعليقات الطريفة على هذا الفيديو بعد ان تداوله العديد منهم.

وبدوره، أعرب عباس النوري عن سعادته بالمنشورات التي يتداولها المتابعون، ونشر على حسابه عبر فيسبوك مقطع فيديو قال فيه إن النكت المنتشرة حول الموضوع تركت له كمية طرافة وابتسامة عميقة، قائلا: "هذه الأمراض تستثمر جاهزيتنا للخوف فقط"، لافتاً إلى أن التجربة السابقة مع مرض كورونا نجحت بتجميد المجتمعات ومنعت التواصل بين البشر.

كما دعا النجم السوري متابعيه إلى عدم الخوف من مرض جدري القرود، "كي لا يرزح العالم تحت فيزا جديدة"، حسب وصفه، لتحد من التقارب الاجتماعي بحجة الحد من الإصابة بـعدوى الأوبئة المنتشرة، في حين عدم إلزام مالكي الحيوانات بـ استخراج ورقة خاصة بـ الموضوع.

ولاقى الفيديو الذي نشره النوري وتحذيراته تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه الذين أكدوا على كلامه وأشادوا به، وأضاف البعض في تعليقاته: "كلام رائع ومنطقي جداً"، وقال البعض:"أحسنت كلام صحيح مليون بالمية وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وعلى الصعيد الفني، شارك عباس النوري، في سباق دراما رمضان الماضي من خلال عملين دراميين هما " مع وقف التنفيذ"، و" حارة القبة 2".