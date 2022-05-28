انت الان تتابع خبر أخت سعاد حسني تفجر مفاجأة: السندريلا استلفت من فيفي عبده ربع مليون جنيه! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت جنجاه عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، أن السندريلا تسلفت مبلغا كبيرا من الفنانة فيفي عبده.

أضافت عبد المنعم أن "العندليب رفض في البداية إشهار الزواج من السندريلا كما أنه كان يغار عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، ما تسبب في انفصالهما".

وأشارت إلى أن حسني عندما كانت صغيرة رآها عبد الرحمن الخميسي، وكانت حينها تشارك في برنامج "بابا شارو"، ما ساهم في حصولها على بطولة فيلم "حسن ونعيمة".

رحلت سعاد حسني فى يونيو 2001 أثر حادث أثار جدلًا متواصلًا حتى الآن، ولم يحسم لغز وفاتها هل كان قتلًا أم انتحارًا، ورغم مرور 20 عامًا إلا أن الشائعات التي ترافق لغز وفاتها مازالت مستمرة.