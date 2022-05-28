انت الان تتابع خبر اتفرج .. النيران تلتهم وجه وجسد فنان شهير أثناء إحيائه حفلا غنائيا تعرف من يكون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصيب المغني البرازيلي زاند أفيو بحروق في ذراعه اليمنى أثناء غنائه في حفل موسيقي في ساو باولو ليلة السبت الماضي .

. والتهمت إحدى ألسنة اللهب ذراع أفيو لبضع ثوان قبل أن تنطفئ. حيث سرعان ما ابتعد الرجل البالغ من العمر 40 عامًا عن قاذف اللهب العرضي وعاد إلى فرقته.

ولحسن الحظ ، لم يصب بأذى وتمكن من إنهاء العرض وسافر إلى برازيليا للغناء في حفل موسيقي آخر.

وسلط Avião لاحقًا الضوء على الحادث على Instagram. أبلغ المغني متابعيه 9.7 مليون يوم الثلاثاء ، قائلا "عندما أكون خارج المسرح ، أعمل كممثل مزدوج لنيكولاس كيج في Ghost Rider ...".وأضاف Avião ساخرًا أنه يجب على منتجي الأفلام الاتصال بمديره لأي عروض مستقبلية على الشاشة الكبيرة. "بغض النظر عن النكات ، الحمد لله لقد كانت مجرد مخيفة ، لا بأس!".

وقال Avião في مقطع فيديو على Instagram Stories: "لقد فقدت شعري على ذراعي ، وقد أجريت عملية إزالة شعر بالقوة".

رأسي ساخن ، العقدة العلوية سليمة ، كل شيء على ما يرام.وحذر الفنانين من مخاطر الاقتراب الشديد من آلة دعامة اللهب. قائلا "أصدقائي المغنين ، كن حذرًا مع هذا الشيء هناك. يعتقد البعض أنه لا يحترق ، لكنه يحترق ويحترق بشدة".