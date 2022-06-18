انت الان تتابع خبر في اللحظات الأخيرة.. ياسمين صبري تعتذر عن المشاركة في مسلسل “الشادر” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن أعلنت عن بدء التحضيرات للمسلسل الجديد “الشادر”، اعتذرت الفنانة ياسمين صبري عن المشاركة في المسلسل، لرغبتها في سيناريو قوي تعود به إلى التليفزيون بعد غياب سنتين.

وكانت “ياسمين” قد أعلنت عن تعاقدها على بطولة مسلسل “الشادر”، من خلال نشر مجموعة من الصور تجمعها ومخرج العمل سامح عبد العزيز، قبل أن تعتذر عن تقديم المسلسل في اللحظات الأخيرة.ذكر أن مسلسل “الشادر” يشهد مشاركة مجموعة من النجوم وهم أشرف عبد الباقي، وفاء عامر، محمود حافظ، طارق صبري، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه داخل حلقات بيع السمك، وحكايات الصيادين فيه، ومزادته اليومية.

ويُعد مسلسل “فرصة تانية” هو أخر عمل قدمته الفنانة ياسمين صبري، والذي اشتركت من خلاله في سباق رمضان 2020، وشاركها في بطولته كلًا من أحمد مجدي، هبة مجدي، آيتن عامر، نهال عنبر، دياب، محمود البزاوي، إدوارد، عمر الشناوي، أحمد الشامي، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.