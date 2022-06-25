انت الان تتابع خبر نجلاء بدر ترتدي فستان الجونة المثير مرة أخرى.. شوف لونه الجديد من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت الفنانة نجلاء بدر، ارتداء فستان الجونة الأسود المثير والذي أثار ضدها موجة من الانتقادات، ولكن هذه المرة بلون مختلف.

حيث ظهرت “نجلاء” في مقطع فيديو بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على بداية مشوار مصممة الأزياء فريدة تمراز في عالم الموضة والأزياء في مصر، وارتدت “نجلاء” نفس الفستان ولكن باللون الأحمر.

وقالت “نجلاء” عن سبب ارتداءها نفس الفستان: “”أي ست تلبس الفستان يعملها shape للجسم، وبيداري أي عيوب في الجسم، أنا مش محتاجة جسمي يبقى حلو لأن الفستان هيخلي جسمي حلو، الفستان هيخليني حلوة”.

فستان نجلاء بدر يعرضها لانتقادات شديدة

يُذكر أن هذا الفستان أثار جدلًا كبيرًا عندما ارتدته الفنانة نجلاء بدر في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، حيث عرضها لانتقادات شديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لتصميمه الجريء.

وقالت “نجلاء” وقتها أن فريدة تمراز التي صممت الفستان كانت فكرتها من خلاله هي وضع عين حورس مع 4 أهرامات، كما كان يوجد طبقة من القماش أسفل مثلث الصدر، وهو ما لم يظهر بوضوح في الكاميرات، مشيرة إلى أنه لو عاد بها الزمن سوف ترتديه مرة أخرى، لأنه لم ترتديه للفت الأنظار بل لأنه يعجبها.

وحاولت “نجلاء” الدفاع عن نفسها ضد تلك الانتقادات قائلة أنها كانت من الممكن أن تتفهم الانتقادات الموجهة ضد الفستان إذا كان وزنها أكثر من ذلك، ولكن الفستان لم يبرز جسدها بالفعل.