انت الان تتابع خبر اتفرج - القمر درة تبرز جمالها بظهور مفيش أروع من كده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة في عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”

وظهرت درة وهي ترتدي فتسان طويل من اللون السماوي المنقوش من منطقة الكتف والمشكوف من منطفة الصدر والبطن ومقسم جسمها، اما من الناحية الجماعية فقامت بأستخدام الكثير من الاكسسوارت وظهرت بشعر منسدل على الكتفين، مع ظهور زوجها في أحد الصور.

ونالت الصور اعجاب الكثير من المتابعين والتي جاءت تعليقاتهم في حب درة مثل : محلاكي – الله أكبر عليكي – عالمية – والله إنتي اللي فيراري- كل الصورة انتي قمرررررر اوي فيها