انت الان تتابع خبر عاجل بالصور.. نسرين طافش تعلن زواجها رسمياً.. باركولها ولعت السوشيال ميديا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت الفنانة نسرين طافش مفاجاة كبيرة لجمهورها، وكشفت عن زواجها وهذا جاء من خلال صورة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت على الكثير من تعليقات الجمهور.

نسرين طافش تعلن زواجها رسمياً بالصور

وطلت الفنانة نسرين طافش وهي ممسكة بيد زوجها، وكتبت تعليق عليها قائلة “ما جمعة الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبداً”، وهي لم تضيف اي تفاصيل اخرى حول زوجها او زواجها الجديد، وحصلت على الكثير من المباركات من قبل المتابعين.

مواصفات زوج نسرين طافش كشفت عنه مرخراً

واعلنت نسرين طافش في وقت سابق عن مواصفات زوجها المستقبلي من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وقامت بالرد على سؤال احد المتابعين لها من خلال خاصية ستوري، وقال “اهم شيء أن يكون محبا للطهى وصاحب شخصية صادقة و لديه ثقة بالنفس”.