انت الان تتابع خبر بعد تداول وفاة الفنان خالد زكي.. تعليق حزين منه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان خالد زكي بالتأكيد على أنه يتمتع بصحة جيدة، وعبر في الوقت نفسه عن استيائه من الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول وفاته، وعبر عن استيائه الشديد من كل ما انتشر حول وفاته.

بعد تداول وفاة الفنان خالد زكي يعلق عليها

وعلق خالد زكي قائلاً “أنا الحمد لله زي الفل، ومش عارف ليه عاوزين يموتوني، ومش أنا بس، لأ ده قبلي الزعيم عادل إمام، وصلاح السعدني، وصلاح عبد الله، وغيرهم، يجب على الجمهور تحري الدقة قبل نشر الأخبار، فمنذ فترة قريبة، انتشرت أخبار أنني أشعر بالمرض، وكانت أخبار مغلوطة”.

نهال عنبر تطمئن الجميع على خالد زكي

وقامت الفنانة نهال عنبر بنشر تعليق من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، بالكشف عن كل تطورات حالة الفنان خالد زكي الصحية، وهذا بعد كت انتشر من اخبار حول مرضه، وقالت “الحمد لله أنا اطمأننت على الفنان القدير خالد زكي وهو زي الفل.. ديه إشاعة هو مش عيان.. ألف حمد وشكر”