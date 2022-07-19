انت الان تتابع خبر اتفرج – روبي تتعدي كل الخطوط المحظورة بالأسود المفتوح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة روبي فيديو جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، تصدرت بها محركات بالبحث خلال الساعات الماضية.

وظهرت روبي مرتدية فستان من اللون الأسود مشكوف من منطقة الصدر والأفخاذ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها.

وحظيت الفنانة على الكثير من التعليقات علي الفيديو مثل انتى الا ينطبق عليكى قول انا لما بغيب بغيب وانزل بالى ملوش زى- جامدة اوي ي روبي – القمر نزل زيارة سريعة على كوكب الأرض.