السياحة والاثار تعلن الإنتهاء من ترميم مقصورة الذهب بمعبد هابو بالبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 04:25 مساءً - في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لترميم وتطوير المواقع الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة الصعيد، انتهي المجلس الأعلى للآثار من ترميم مقصورة الذهب بمعبد هابو بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

وأكد د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أن أعمال الترميم تمت بأياد مصرية خالصة من مرممي المجلس الأعلى للآثار، حيث شملت إزالة الاتساخات والسناج ومظاهر التلف التى أحدثتها عوامل التعرية الناتجة عن مرور الزمن، وظهور الألوان الأصلية للمقصورة.

ومن جانبه قال سعدي عوض مدير عام الصيانة والترميم بمصر العليا أن ترميم مقصورة الذهب يأتي ضمن مشروع ترميم معبد هابو والذي بدأ العمل به في مارس الماضي، مضيفًا أن الأعمال التي تمت بمقصورة الذهب شملت أعمال التوثيق والتسجيل باستخدام الكاميرا الفوتوغرافية قبل وأثناء وبعد الترميم، أعمال التقوية الأولية قبل التنظيف وأعمال التتنظيف الميكانيكي والكيميائي وإزالة الاتساخات واستبدال الترميم القديم المتهالكة على الحوائط بالإضافة إلى أعمال التقوية المختلفة للجدران.

وتجدر الإشارة إلى أن معبد هابو أحد أهم المعابد المصرية، وقد تم بناؤه تخليدا لذكري الملك رمسيس الثالث حيث شيده لإقامة الطقوس الجنائزية ولعبادة الإله آمون، وهو يتكون من فناء أول به نقوش للحروب التي خاضها الملك رمسيس الثالث ثم الفناء الثاني وبه نقوش للاحتفالات يليه صالة الأعمدة وعلى جانبيها المقاصير الخاصة بالمعبد والمكرسة ليعض المعبودات وأهمها مقصورة الذهب والتي تم الإنتهاء من ترميمها وإعادتها إلى ألوانها الأصلية.