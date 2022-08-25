الكف الصعيدى.. فلكلور شعبى يتوارثة الاجيال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - فن «الكف الصعيدي» ليس وليد اللحظة وينحدر من عصور الأجداد، وجدران البر الغربي لمدينة الأقصر ومعبدي الكرنك في الأقصر وإدفو في أسوان كلها شواهد على هذا الفن بنقوش ورسومات لمجموعة من الشباب يصطفون ويدلون بدلوهم بما يعرف بـ«الخانة» أمام «مغني الكف» ثم يرقصون على أنغام موسيقاه، هكذا بدأ «علاء أبو الريش»

مطرب الكف الصعيدى بمركز إسنا محافظة الأقصر إبن قرية النمسا الفنان علاءابوالريش يحيي عادات صعيديه قد مر عليها زمن بعيد ليعود بها الفنان علاء ابوالريش إلى بهجتها وهيا ما تسمى (عصرية ليلة الحنه) ومن اجمل ما فى هذا اللون الجميل من الفنون الشعبية وهو مشاركة كل اهالى القريه والقرى المجاورة للفرح مع العريس وظهور الحفل بمنظر مفرح ودخول البهجه والسعادة على الجميع من الأطفال والنساء والرجال والشباب والبنات الكل يشارك فى هذه العصريه ومن اهم الاشياء التي لفتت انتباه الجميع أن سامر الكف فى (العصريه).

واشتهر الفنان علاءابوالريش فى مركز إسنا بهذا اللون الجميل من الفنون الشعبية وحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركته فى احتفالات قصور الثقافة فى محافظة الأقصر