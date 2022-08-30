7 معلومات عن ابنة انتصار ملكة جمال المراهقين لعام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:28 مساءً - تصدرت شاهستا ابنة الفنانة انتصار مؤشرات البحث بعد فوزها بلقب ملكة جمال المراهقين لعام 2023 ، واحتفلت الفنانة انتصار عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام بفوزها بلقب ملكة جمال المراهقين ، وعلقت قائلة : " ملكتي الجديدة".

وفى السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عن شاهستا ابنة الفنانة انتصار :

1 - درست فى مدارس المانية ، وحتي الآن تواصل تلقي تعليمها هناك حيث لم تنته من المرحلة الثانوية بعد .

2 - خاضت مجال التمثيل من خلال المشاركة فى احداث الجزئيين الأول والثاني من مسلسل كلبش مع أمير كراره .

3 - رفضت تقديم مشاهد القبلات في السن الحالي على الشاشة ، إلا أنها قالت أن رأيها قد يتغير بعد ذلك .

4- مارست لعبة الجمباز لسنوات طويلة وحصدت من خلالها بطولات .

5- من الأعمال التى تحبها لوالدتها فيلم أهواك مع الفنان تامر حسني ، ومسلسل ليالي اوجيني مع ظافر العابدين .

6 - تمتلك ما يقرب من 300 متابع على موقع انستجرام .

7- يعد ويل سميث هو الممثل المفضل بالنسبة لها .

شاهستا فى مرحلة الطفولة مع والدتها

وكانت قد حصلت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مراهقات مصر لعام 2022.

نشرت الفنانة انتصار، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورا لابنتها شاهيستا وهي متوجة بلقب ملكة جمال مصر لعام 2022، وعلقت: “ملكة جمال مصر”.

تعتمد شاهيستا نادر، على الإطلالات المتنوعة والملفتة، كما تحرص على التنوع والتجديد سواء في الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة أيضا.

وتحرص شاهيستا نادر، على اختيار الملابس والأزياء المبهجة والألوان المواكبة لأحدث صيحات الموضة وهو ما ميزها عن غيرها من نجمات فن الوطن العربي.

ولم تبالغ شاهيستا نادر، في ارتداء الحلي والإكسسوارات ولكنها تميل إلى البساطة والقطع التي تمنحها إطلالة متكاملة وتزيد من جاذبيتها وأناقتها أيضا.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد شاهيستا نادر، على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها والتي تكشف عن جمال ملامحها.