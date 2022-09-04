اتفرج _ انت الان تتابع خبر هجوم سعاد صالح على محمد عطية.. تصريحاته المثيرة تدعو نشر الفاحشة والان مع التفاصيل

هجوم سعاد صالح على محمد عطية بسبب تصريحاته

رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر بالتعليق على التصريحات الذي أدلي بها الفنان محمد عطية، وهي التي أثارت حالة من الجدل الكبير بين الجميع في الساعات الأخيرة الماضية.

وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على تصريحات الفنان محمد عطية في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس” الذي يبث على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، قائلاً “كلام الفنان محمد عطية وغيره من الكلام الذي يكون في نفس المستوى الذي يبيح الحريات الطلقة ويبيح الانفتاح المطلق تحت مظلة الحرية دعوة لنشر الفاحشة”.

محمد عطية ينشر الفاحشة بين الجميع

واستكملت سعاد صالح قائلة “تصريحات الفنان محمد عطية تعتبر دعوة لانتشار الفاحشة في المجتمع لأن الله عز وجل يقول “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة”، والله عز وجل نظم العلاقة بين الرجل والمرأة عن طريق العقد المشروع، الزواج لم يشرع لمجرد الاستمتاع بل شرع لأهداف جليلة وهو إعمار الكون بالأبناء والأسر وتنمية المجتمعات”