سعر تي شيرت محمد حماقي في مهرجان العلمين.. تمنه غالي يجيب عربية محندقة

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سعر تي شيرت محمد حماقي في مهرجان العلمين لفت الأنظار

رياض - احمد صلاح - قام النجم محمد حماقي بإحياء حفل ختام مهرجان العلمين الغنائي الصيفي أمس الجمعة 2 سبتمبر، وهي من أكثر الحفلات التي حصلت على إعجاب الكثيرين ممن ذهبوا إلى الحفل، ويبحث الجميع عن سعر التي شيرت.

وارتدي محمد حماقي تي شيرت من ماركة Off-White ، ووصل سعره لـ 990 دولار أي ما يصل لـ 20 ألف جنيه، وتعد من أكثر الماركات المميزة الذي يحب أن يرتديها الكثيرين، وحضر الحفل وتفاعل معه الجميع في الحفل.

أغاني قدمها محمد حماقي

وظهر محمد حماقي في أول الحفل وهو يغني أغنية “نفسي أبقي جنبه” وقدم الكثير من الأغاني المميزة ومنها “زيها مين” و”لا ملامة”، “من قلبي بغني”، “من البداية”، “أحلى حاجة فيكي” و”هوا دا حبيبي” و”جمالها استثنائي”.