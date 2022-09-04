اتفرج _ انت الان تتابع خبر مسلسل محمد رمضان الجديد في 2023.. بيدخن على أنغام أم كلثوم في العمدة والان مع التفاصيل

مسلسل محمد رمضان الجديد في 2023

رياض - احمد صلاح - قام الفنان محمد رمضان بالإعلان عن استعداده لبدء تصوير مسلسل العمدة، وهو من المقرر أن يتم عرضه في رمضان 2023، وأشار أيضاً إلى انتهاء كتابة كل حلقات المسلسل تمهيداً إلى بدء تصويره.

وحرص محمد رمضان على الظهور في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على فيس بوك، وهو يدخن ويشرب القهوة ويستمع لأغنية كوكب الشرق أم كلثوم، وظهر وهو منهمك في قراءة حلقات مسلسل العمدة.

ويتعاون فيه مرة أخرى من جديد مع المخرج محمد سامي، وهو الذي حقق معه الكثير من النجاحات، ويطل سامي في هذا المسلسل عن طريق الإخراج وكتابة قصة العمل، وأيضاً المشاركة في كتابة السيناريو والحوار وهو إنتاج محمد السعدي، وهو اكتفي فقط للكاميرا والعودة مرة أخرى لاستكمال قراءة سيناريو مسلسل العمدة، وقال في الفيديو “ثقة في الله نجاح من اللي قلبك يحبه.. رمضان يجمعنا بالعمدة”.