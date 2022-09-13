انت الان تتابع خبر حقيقة اعتزال منة فضالي الفن.. كشفت كل حاجة بحدة لجمهورها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منة فضالي بنفي كل ما انتشر من أنباء بخصوص اعتزالها الفن، ووصفت هذه الشائعات بأنها مزعجة كثيراً، وأكدت خلال العديد من التصريحات أنها مندهشة من الخبر الذي لا تعرف مصدره.
حقيقة اعتزال منة فضالي الفن تكشفه بحدة للجمهور
وقالت الفنانة منة فضالي “أنا لم اعتزال، ولو قررت اعتزال الفن سأعلن الخبر للجمهور بنفسي عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي”، ونفت كل ما انتشر بشدة وحدة كبيرة مؤخراً.