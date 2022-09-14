اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. ابنة ريهام حجاج في مرحلة الشباب.. صدمت الجمهور بقت عروسة وشبهها بالظبط والان مع التفاصيل

ابنة ريهام حجاج في مرحلة الشباب صدمت الجمهور

رياض - احمد صلاح - أطلت ابنة ريهام حجاج في مرحلة الشباب لأول مرة، وهذا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتعتبر من أكثر الأشياء التي صدمت الجمهور كثيراً عندما قاموا بمشاهدتها، ولاحظ الجميع أنها تشبهها كثيراً.

وقامت ريهام حجاج بالعمل على تهنئة ابنتها في عيد ميلادها، وفي نفس الوقت أدي هذا إلى انصدام الجمهور من سن ابنتها والتي أصبحت في سن الشباب، وكتب الكثيرين “ما شاء الله أصبحت عروسة”.

مسلسل ريهام حجاج الجديد

وحرصت الفنانة ريهام حجاج على تهنئة المنتج أحمد عبد العاطي على مسلسله الجديد “طير بينا يا قلبي” وهو الذي يستعد إلى طرحة في وقت قريب على شبكة قنوات أون الفضائية، وكتبت على فيس بوك قائلة “أخويا وعشرة عمري المنتج الشاطر المحترم أحمد عبد العاطي و المخرج الموهوب اللي هيكسر الدنيا عشرة العمر عصام نصار مليون مبروك مسلسلكم الجديد”.