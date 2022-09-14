اتفرج – فيفي عبده تثير الشباب بالرتقالي المكشوف

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها، عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية ملابس من اللون البرتقالي المكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر وتقوم بالتحدث إلي جمهورها والرقص بطريقة أثارت إجداب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وتقضي الراقصة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.