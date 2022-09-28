الكينج يستعد لحفلته المقبلة ببروفات مع فرقته الموسيقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أجرى الكينج محمد منير ليلة أمس، لمدة 3 ساعات، بروفة مع فرقته الموسيقية بالقاعة المخصصة للبروفات بمنزله، استعدادا لحفلته المقبلة بالشبخ زايد، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وهو الحفل الثالث للكينج خلال فصل الصيف، ومن المقرر أن يقدم منير فى الحفل باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة منها "اللية يا سمرا، وعلمونى عينيك، وشجر الليمون، ويا مراكبى، وهيلا، ويا بنت يا أم المريلة كحلى، وللي، وأنا مبسوط، وعلىَ، صوتك ووسط الدايرة" وغيرها من الأغانى.

يذكر أن تلقى الكينج محمد منير هدية أثناء إحيائه حفل الساحل الشمالى، حيث أهداه أحد المعجبين منحوتة تشكل علامة الـ3 أصابع وهى أشهر لزمات الكينج أثناء الغناء.

وعبر الكينج عن سعادته بالهدية، حيث قام بتقبيلها وشكر صاحبها، ويواصل الكينج تقديم الحفل الذى بدأ بأغنية "عروسة النيل"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر، حيث حضر عدد كبير من الجمهور للحفل للاستمتاع بأغنيات الكينج محمد منير.