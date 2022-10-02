خطوبة مايان السيد من ابن نجم مصري شهير يثير الجدل.. اول صورة لهما من الحفل!! لن تصدق من يكون..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت حسابات مهتمة بأخبار الفن انباء تفيد ارتباط الممثلة المصرية الشابة مايان السيد بابن أحد نجوم مصر بعد تساؤلات كبيرة عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما.

حيث احتفل النجوم والنجمات مع منصة اتفرج وشركة فودافون في مصر بتجديد عقد الشراكة بينهم، بسهرة التقوا فيها الفنانين ببعضهم ورقصوا وغنوا مع روبي التي أحيت هذه الحفلة وأشعلت الأجواء على الرغم من ان صوتها لم يكن مرتاح، لكن من لا يتعبه الرقص أبداً هو تامر حبيب، فرقص وغنى مع روبي.

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