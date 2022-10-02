اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – نوال الزغبي تشوق الرجالة بوصلة رقص بأبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات .وظهرت نوال الزغبي، مرتدية فستان اللون الفضي المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر ويحتوي على فتحه كبيرة من الخلف حيث أبهرت جمهورها بجمال عيونها، أثناء تصويرها فيديو كليب جديدة لها وتقوم بالرقص والغناء والتمايل، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير علي من المكياج واحمر الشفاة مما جعلها إطلاله جرئية ومميزة لها.

وعلقت على الفيديو قائلة : خلف الكواليس