نادين نسيب نجيم عن خلافها مع سيرين عبد النور: لست مضطرة للعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - رفضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الاتهامات التي طالتها بعدم قبولها التعاون مع مواطنتها المغنية والممثلة سيرين عبدالنور، مؤكدة أن "الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة"، وأنها "غير مضطرة للعمل مع ناس ليست مريحة"، وفق ما نشرته نادين عبر حسابها في موقع تويتر.

وعقب انتشار تغريدة للإعلامي اللبناني نيشان كشف بها عن سبب فشل التعاون بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور في مسلسل واحد، مشيراً إلى أن سيرين عبد النور أخبرته أن نادين نجيم رفضت الفكرة، وسارعت الأخيرة للرد على تلك التغريدة التي أثارت جدلا كبيرا بين جمهور النجمتين.

وكانت سيرين قد ردت على سؤال نيشان الذي طرحه خلال جلسة حوارية عن الدراما العربية "لماذا المنتج صادق الصباح لا يجمع سيرين عبد النور ونادين نجيم بعمل درامي واحد؟" ، فقالت: "أستاذ صادق طرح هيدا الموضوع بالزمنات، وأنا وافقت، نادين ما وافقت".

فرد صادق الصباح فوراً، "معقول؟ أنا مش مأكد"، لترد عليه سيرين عبد النور: "مبلا أستاذ صادق، كان في مقابلة موجودة على اليوتيوب، قالتلهم أنا جدولي لسنة 2021 مليان، وأنا هيدا الموضوع مش وارد عندي".