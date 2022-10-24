الأربعاء المقبل.. حفل كارول سماحة ومحمد محسن في مهرجان الموسيقى العربية 31

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - تتألق الفنانة اللبنانية كارول سماحة خلال حفل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 31 بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك في الثامنة مساء الأربعاء ٢٦ أكتوبر على مسرح النافورة يسبقها فاصل للفنان محمد محسن وفقرة موسيقية لعازف الكمان الدكتور حسن شرارة.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر عدد من أعمال زمن الفن الجميل.

وتختتم فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير في العاشرة صباحا جلسة تدور حول محور تجارب مستحدثة في المسرح الغنائي العربي بحضور الدكتورة رشا طموم (مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين)، الدكتور قاسم الباجي (تونس)، الدكتور رامي شاهين (سوريا / ألمانيا)، الدكتوو عزيز الورتاني (تونس).

وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا وتتناول قضايا جمع وتوثيق وإحياء المسرح الغنائي العربي بحضور الدكتور محمد شبانة (مصر) مقررا وبمشاركة الدكتور نضال نصيرات (الأردن)، الدكتورة ثناء الحلوة (لبنان) والدكتورة إيمان مهران (مصر).

كما تتواصل منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء العربي في الرابعة مساء على المسرح الصغير.