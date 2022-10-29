اتفرج - انت الان تتابع خبر تطورات حالة تيسير فهمي الصحية.. شقيقتها تكشفها وبتطلب الدعاء لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شقيقة الفنانة تيسير فهمي بالكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد نقلها إلى المستشفى، وذلك بعد شعورها بالتعب المفاجئ ونقلت لأحد المستشفيات للاطمئنان عليها، وهذا ما يبحث عنه الكثير من محبيها.

فنانين يتفاعلون مع منشور مرض تيسير فهمي

وكشفت شقيقة تيسير فهمي عن تطورات حالتها الصحية وأنها حالياً حالتها مستقرة وتخضع للعديد من التحاليل الطبية، وهي توجد في المستشفى حالياً في منشور نشرته من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، وطلبت من جميه محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وتفاعل عدد كبير من متابعين وأصدقاء تيسير فهمي سواء من داخل أو خارج الوسط الفني على منشورها، ومن أهمها الفنان محمد رياض وأحمد صادق وشريف إدريس، وهم عبروا عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل، وهذا يأتي بعدما كانت تعلني من فيروس كورونا في الأيام الأخيرة الماضية.