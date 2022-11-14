انت الان تتابع خبر من هو الفنان الأردني أشرف طلفاح؟.. معلومات كثيرة عنه بعد قتله في أكتوبر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي بالكشف عن السبب الأساسي وراء وفاة الممثل أشرف طلفاح، وهو الذي أصيب بنزيف ودخل في غيبوبة، وهذا حدث خلال زيارته إلى مصر، وكثف رجال الشرطة جهودهم لمعرفة المتسبب في قتله.

وقام نقيب الفنانين الأردنيين بكتابة من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، قائلاً “رحيل مفجع وفقد موجع، الزميل أشرف طلفاح في ذمة الله آثم اللهـم أجبر مصابنا”.

وسابقاً نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي قال إن أشرف طلفاح يرقد على سرير المستشفى في حالة صحية خطرة، إذ يعاني من “نزيف في الدماغ وغيبوبة”.

من هو أشرف طلفاح

ويعتبر أشرف طلفاح من أشهر الفنانين في الأردن وقدم الكثير من الأعمال المسرحية الهامة، وحصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997، بدء عمله في الفن عام 2006 عن طريق تقديمه الأعمال الدرامية المميزة، وقدم الكثير من المسلسلات ومتها “رأس غليص، الأمين والمأمون، دعاة على أبواب جهنم، إلى جانب الحسن والحسين، الرحيل غليص، الأمين والمأمون، دعاة على أبواب جهنم، إلى جانب الحسن والحسين، الرحيل، وغيرها”.