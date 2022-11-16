انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي سليم شوقت الشباب بالأسود المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية مي سليم صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي سليم خلال تسجيلها أحد الأغاني الخاصة بها التي سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، مرتدية ملابس من اللون الأسود المفتوح من منطقة الصدر مع بنطلون من نفس اللون بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وشاركت الفنانة اللبنانية في مسلسل دنيا تانية بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاءصادق، وإخراج أحمد عبد العال.