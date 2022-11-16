انت الان تتابع خبر اتفرج .. سلمي أبو ضيف تثير جنون الرجالة بالفستان المشكوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف بنشر صورة جديدة لها بحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت سلمي أبو ضيف خلال تواجدها في داخل غرفتها مرتدية فستان من اللون البترولي المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف مما جعلها إطلاله جذابة للغاية مع ترك شعرها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج.

وشاركت الفنانة الشابة بكثير من الأعمال الفنية خلال السباق الرمضاني السابق مثل مسلسل راجعين يا هوي والاختيار 3، حيث أشاد الجمهور بجميع أدوارها، علي الرغم من الانتقادات الكثير التي تنالها بسبب الإطلالات المثيرة التي ترتديها بين الحين والأخر.