انت الان تتابع خبر اتفرج .. درة تستعرض مفاتنها وجمالها بالأصفر اللي جنن الشباب مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس وبالقرب من برج إيفل مرتدية بدلة من اللون الأصفر المكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام الكثير من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها

وتشارك الفنانة التونسية في مسلسل المتهمة الذي يعرض عبر منصة شاهد، حيث يشاركها في البطولة كلا من عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد.