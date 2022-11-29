”هارب من الدولة الإسلامية” يختتم مسابقة المونودراما بمهرجان شرم الشيخ الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:23 صباحاً - اختتم، اليوم، العرض المسرحي التونسي "هارب من الدولة الإسلامية"، عروض مسابقة المونودراما ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

شهد قصر ثقافة شرم الشيخ، عرض مسرحية "هارب من الدولة الإسلامية"، حضورا جماهيريا كبيرا للعرض الأخير في مسابقة المونودراما، وبحضور لجنة تحكيم تلك المسابقة والتي يرأسها الفنان مصطفى شعبان، وعضوية الفنانة والمخرجة بشرى ايجورك، من المملكة المغربية، والفنانة بربرا بيرتين من ايطاليا، كما حرص على مشاهدة العرض عددا من ضيوف ونجوم المهرجان. يذكر أن، "مسرحية "هارب من الدولة الإسلامية" مأخوذ عن رواية "كنت في الرقة" للكاتب الصحفي الهادي يحمد، والتي ترجمت إلى لغتين أجنبيتين.