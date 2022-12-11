انت الان تتابع خبر أسماء جلال تبهر جمهوها بالأحمر الناري الشفاف والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية، مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري الشفاف والمكشوف من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام الكثير من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة.

وحظيت الصورة علي الكثير من التعليقات مثل مفيش اي حاجه توصف الجمال ده والله انا بموت فيكي وكنتي زي القمر بجد الفستان تحفه والاستايل كله تحفه ومبسوطه اوي بيكي ، يارب دايما تفضلي متألقه.