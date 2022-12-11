انت الان تتابع خبر الافراج عن فنانة لبنانية معروفة تواجه قضية الاختلاس وتبييض الاموال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت معلومات صحافية بإن الممثلة البنانية ستيفاني صليبا، تم تركها رهن التحقيق بقضية الاختلاس وتبييض الاموال، بإشارة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن تتجه صليبا إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة لاستلام وحقيبتها وهاتفها ومقتنياتها.



ويناءً على هذه القضية قد القت السلطات اللبنانية القبض على الممثلة، بناءً على ما وردّ من تحقيقات التي شاركت فيها الجهات المشار اليها وبعد إعطاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتوقيفها.وكشفت المصادر عن تلقي ستيفاني صليبا هدايا مثل منزل ومجوهرات كجزء من عمليات تبييض أموال.



وأوضحّت مصادر صحافية بِان القاضية غادة عون، أصدرت مذكرة بحث وتحر بحق الممثلة ستيفاني صليبا، بعد ان افضت التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.