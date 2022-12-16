انت الان تتابع خبر اتفرج .. الدلوعة رزان مغربي غلبت صافيناز في الرقص البلدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي جمهورها فيديو جديد لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت رزان مغربي في مكان ما وتحتفل بمناسبة معين ، مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والقصير للغاية وتقوم بالرقص والتمايل، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من أحمر الشفاه والمكياج، مع ترك شعرها وراء ظهرها، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها في كل مكان.

وعلق الكثير من الجمهور على هذا الفيديو مثل اجمل اشيك فنانه في وطن العربي – الجمااااال عدى الكلام.