فيلم Avatar: The Way of Water يحقق 103 ملايين دولار عالمياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - تألق فيلم AVATAR: THE WAY OF WATER المنتظر وحقق إيرادات وصلت إلى 103 ملايين و400 ألف دولار بشباك التذاكر العلمى، وذلك منذ بداية عرضه يوم 14 ديسمبر الجارى بدور العرض المصرية، وطرحه بدور العرض الأمريكية يوم 16 ديسمبر الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم AVATAR: THE WAY OF WATER بين 53 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و50 مليون و400 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم AVATAR: THE WAY OF WATER يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و 12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم AVATAR:THE WAY OF WATER كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12 عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).