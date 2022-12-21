هتحتار تسهر فين؟!.. خريطة حفلات رأس السنة 2023 أبرزهم محمد عبده لأول مرة في مصر

اتفرج- انت الان تتابع خبر هتحتار تسهر فين؟!.. خريطة حفلات رأس السنة 2023 أبرزهم محمد عبده لأول مرة في مصروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لم يتبقى سوى أيام قليلة في أخر شهر في سنة 2022، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن حفلات رأس السنة 2023 في مصر، وذلك من أجل الاستمتاع واستقبال الساعات الأولي من العام الجديد 2023، لذلك ييحث الكثير عن نجوم الفن المتواجدين في الفنادق سواء في مصر وخارج مصر.

الجميع يتساءل عن حفلات رأس السنة 2023، وخاصة حفلات نجوم الصف الأول في مصر، حيث من المقرر أن يحيي فريق مسار إجبارى وديسكو مصر ومؤدى الراب أبو الأنوار ودبل زوكش، حفل غنائي كبير يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك في العاصمة الإدارية، من أجل الاستمتاع بأجمل الأغاني من ألبوماتهم وهم “اقرا الخبر” و”تقع وتقوم” و”الألبوم”، ومن أبرز أغنياتها “نهايات الحكاوي” و”شيروفوبيا” و”صباحك” وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

وفيما يحيي الفنان تامر حسني، حفل رأس السنة يوم السبت الموافق 7 يناير 2023، والتي تقيم في الإمارات على مسرح المجاز، كما يحيي الفنان عبد الباسط حمودة حفل غنائي يوم 29 ديسمبر الجاري في ساقية الصاوي، والتي تأتي ضمن حفلات رأس السنة.

فيما يحيي فريق ملاذ، حفل غنائي يوم 21 من ديسمبر الجاري على خشبة مسرح ساقية الصاوى، فى تمام الساعة 8 مساءً.ا، ومن أجل استمتاع أفضل الأغاني التي يقدمها محمد عبد الرازق عازف جيتار وملحن ومؤلف أغانٍ وصديقه عمرو بشر عازف ليد جيتار، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك والميتال.

كما يحيي الفنان كاظم الساهر، يوم الجمعة المقبل، حفل غنائي، في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات الكريسماس والعام الجديد، كما يحيي المطرب إيهاب توفيق حفل غنائي داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وذلك يوم 30 ديسمبر.

فيما يحيي الفنان صابر الرباعي، يوم 25 ديسمبر حفل غنائي، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في مصر، وتتراوح سعر التذكرة من 600 إلى 1500 جنيه، كما تحيي الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حفل غنائي بمدينة شرم الشيخ يوم 31 ديسمبر، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة بإحدى القرى السياحية الكبيرة بمدينة شرم الشيخ.

كما يحيي الفنان اللبناني وائل جسار، حفلين غنائيين في القاهرة، يوم 31 ديسمبر ضمن حفلات رأس السنة الجديدة، ويقدم خلال حفليه باقة مميزة من أشهر أغنياته خلال مشواره الغنائي، كما يحيي النجم اللبناني فارس كرم حفل غنائي في برلين بألمانيا يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.

مفاجأة حفلات رأس السنة 2023

يحيي المطرب السعودي الكبير محمد عبده، حفل غنائي، وذلك يوم السبت 31 من ديسمبر الجاري بأحد الفنادق في مصر، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2023، وحيث أن آخر أعماله الفنية أغنية الملامح التي يتم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وهذه الأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ.