اتفرج- انت الان تتابع خبر رانيا يوسف واحمد الفيشاوي بوضعيات حميمية أغضبت الجمهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ككل ظهور لها، تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف ترند مواقع التواصل، بسبب اطلالتها الأخير برفقة الفنان احمد الفيشاوي، أثناء التحضير لمسلسلهما الجديد "ورد ريحان".

وكان أحمد الفيشاوي قد نشر عبر حسابه في إنستغرام، مجموعة من الصور التي تجمعه برانيا يوسف، بعد انتهاء جلسة التصوير، ظهرا خلالها بوضعيات جريئة، وهو يجلس بحضنها ويضع رأسه على كتفها وهي تحتضنه بحب، وحولهما زينة عيد الميلاد، وعلق قائلا: "أثناء العمل على سكريبت مسلسل ورد ريحان.. مع واحدة من الممثلات المفضلات بالنسبة لي..".

وانهالت التعليقات من قبل الجمهور على صورة الثنائي، وانتقد ظهورهما الجريء والحميمي، وتساءل البعض عن طبيعة العلاقة بينهما، وخاصة ان وضعيتهما كانت حميمية وليس مجرد علاقة زملاء في التمثيل.

وعلى صعيد آخر، كانت رانيا يوسف قد ظهرت مؤخرا في لقاء تلفزيوني، تحدثت خلالة بالعديد من المواضيع الفنية والشخصية، والأشياء التي تندم عليها في حياتها، كزواجها أكثر من مرة بعد طلاقها من زوجها الأول.

هذا وانتهى الفيشاوي مؤخرا من تصوير فيلم "رهبة"، الى جانب كل من نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومي فؤاد، وغيرهم من النجوم.