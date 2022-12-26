اتفرج - انت الان تتابع خبر تفاصيل خبر مقتل الفنان سلوم حداد على يد عصابة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل، خبر وفاة الممثل السوري سلوم حداد، نتيجة تعرضه لإعتداء من قبل عصابة مسلحة.

أثار هذا الخبر صدمة الجمهور الذي عبر عن حزنه واسفة بوفاة النجم القدير، مطالبين بخروج مصادر رسمية مقربة من الفنان لتوضيح تفاصيل الحادثة، بالنفي او التأكيد.

وبعد الضجة التي أثيرت على السوشال ميديا، سرعان ما خرجت نقابة الفنانين السوريين، لتنفي خبر وفاة سلوم حداد، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وكتبت: "الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير وكل ما يقال حوله إشاعة.."، وطالبت النقابة عدم تداول أي خبر إن لم يكن صادرا عنها.

وبدوره، نشر سلوم حداد، المشهور بدور الزير سالم، عبر صفحته على فيسبوك، مؤكدا أن صحته جيدة ولم يتعرض لأي أذى، وخبر تعرضه لإعتداء من قبل عصابة مجرد شائعات لا صحة لها.

تفاعل المتابعون مع منشور «فارس الدراما العربية»، وتمنوا له الصحة الدائمة والعمر المديد، وعبروا عن استيائهم من نشر مثل هذه الشائعات التي تمس حياة المشاهير وتقلق عائلاتهم وجمهورهم.

وكان سلوم حداد قد تعرض لإنتقادات حادة في الموسم الرمضاني السابق، بسبب دوره في مسلسل جوقة عزيزة، الذي لعب فيه دور "الطبال"، اذ اعتبر الجمهور ان الدور لا يليق به ولا يناسب مسيرته الفنية العريقة.