انت الان تتابع خبر لازم أعمل عملية.. شروط توفيق عبد الحميد للعودة للتمثيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح الفنان توفيق عبد الحميد، أنه لا يستطيع التصدي لمهنة التمثيل التي وصفها بالشاقة، إلا بعد خضوعه لعملية جراحية.حيث كتب “عبد الحميد” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “بصراحة أنا مش هقدر أتصدى لمهنة التمثيل الشاقة إلا إذا عملت عملية جراحية في العمود الفقري ونجحت وكل ما أتشجع ألاقي اللي يخوفني، ربنا كريم يهديني للصواب”.

أحدث أعمال توفيق عبد الحميد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمه الفنان توفيق عبد الحميد كان مسلسل “يوتيرن” والذي عُرض في موسم رمضان 2022، وشهد عودته إلى التمثيل بعد غياب 12 عامًا.

مسلسل “يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، أيمن القيسوني، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وهو من إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.