انت الان تتابع خبر اتفرج .. عائشة بن أحمد تبرز الجمال والدلال بالأسود المقطع والضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت عائشة بن أحمد خلال تواجدها في مكان ما مرتدية فستان من اللون الأسود المقطع من منطقة الصدر والضيق، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها وراء ظهرها، معلقة أنت اختياراتك

وتشارك الفنانة التونسية في مسلسل النزوة، مع كلا من خالد النبوي،، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي.