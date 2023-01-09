انت الان تتابع خبر تعليق منال سلامة على أزمة الشيخ الشعراوي: أدعو الله أن يظهر الحقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منال سلامة بالتعليق على أزمة الشيخ الشعراوي الأخيرة، وانتقادات كثيرة وجهت لع من إبراهيم عيسى والناقدة ماجدة خير الله، وهي من الأشياء التي اشتعلت بعد الحديث عن إقامة عرض مسرحي عن الشيخ محمد متولي الشعراوي تعرض في رمضان 2023 على خشبة المسرح القومي وهي من ضمن مشروع مسرح السيرة.

بداية أزمة الشيخ الشعراوي

ورفضت الفنانة منال سلامة التي قدمت دور ابنته في مسلسل إمام الدعاة التحدث عن هذا الأمر، وعلقت قائلة “أرفض الحديث عن هذا الموضوع ، وأدعو الله أن يظهر الحقيقة”، وأكدت أن الشيخ الشعراوي مستحيل الحديث عنه بهذا الشكل.

وجاءت البداية عندما أكد الفنان إيهاب فهمي إنه يريد عرض مسرحية الشيخ محمد متولي الشعراوي في شهر رمضان 2023 على خشبة المسرح القومي، وهي من ضمن مشروع مسرح السيرة، وتعتبر المسرحية واحدة من المشروعات الخاص بمسرح السيرة التي تقام على خشبة المسرح القومي في الفترة القادمة.