شبيهة جورجينا رودريغيز شتعل السوشيال ميديا .. اتفرج واحكم بنفسك

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رياض - احمد صلاح - تصدرت ريم العنزي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية،

وذلك بعدما نشر فيديو جديد لها على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك، حيث أنها ظهرت وكأنها شبيهة جورجينا رودريغيز صديقة وحبيبه النجم البرتغلي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلي فريق النصر السعودي.وشغلت جورجينا رودريغيز رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، بعد الإعلان عن انضمام كريستيانو رونالدو إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صفقة انتقال حر لمودة موسميين.

وقدمت الدكتورة خلود خبيرة التجميل شبيهة جورجينا رودريغيز في أحد الفيديوهات الخاصة بها ، حيث أنقسم الجمهور حولها حيث رأي البعض أنها فعلا تشبه صديقة نجم النصر السعودي، فيما رأي البعض الأخر أن ذلك بسبب الميكاج فقط.