إليسا توجه رسالة إلى جمهورها بعد إجرائها عملية جراحية في يدها

اتفرج- انت الان تتابع خبر أليسا توجه رسالة إلى جمهورها بعد إجرائها عملية جراحية في يدها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على توجيه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العملية الجراحية التي أجرتها في كف يدها مؤخرًا.حيث نشرت إليسا من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي.. أنا ببيروت وبخير الحمد لله، وبشكر عاطفتكم واتصالاتكم ومحبتكم وعم عاود نشاطي بكل طاقة”.

بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي. أنا ببيروت وبخير الحمدلله وبشكر عاطفتكن واتصالاتكن ومحبتكن وعم عاود نشاطي بكل طاقة ❤️🙏🏻 — Elissa (@elissakh) January 25, 2023

وكانت الفنانة إليسا قد غابت عن حفل توزيع جوائز”joy awards“، وأعلنت مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، أن سبب غياب إليسا هو العملية الجراحية التي تجريها في يدها.

حفل إليسا

يُذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا، تستعد لإحياء حفلها الغنائي المقبل مع الفنان مروان خوري، في لبنان بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

وقد نشرت إليسا من خلال حسابها بموقع إنستجرام الملصق الدعائي للحفل، وأرفقت معه التعليق التالي: “لبنان، متحمسة جدًا لأكون معكم مرة أخرى في 11 فبراير للاحتفال بعيد الحب”.