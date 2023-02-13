اتفرج- انت الان تتابع خبر حلق عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا للمرة الخامسة.. “الحلق اللي عامل قلق”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبب حلق عمرو دياب، حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره أكثر من 5 مرات في عدة مناسبات مختلفة وهو مرتدي الحلق، وتسبب ظهوره في إثارة البلبلة بين محبيه وعشاقه في مصر والوطن العربي.

نشر النجم عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، مقطع فيديو وصور من أحدث إعلاناته، وظهر فيه بشكل مثير للجدل عبر صفحات السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي والعالم أجمع.

وخلال المقطع الدعائي في الإعلان الخاص بإحدى شركات المياه الغازية، ظهر الفنان عمرو دياب بحلق في أذنه اليسرى وحيث ظهر للمرة الخامسة على التوالي التي يظهر به النجم الأكثر شهرة، حيث تصدر حلق عمرو دياب قائمة الترند في الوطن العربي.وفي شهر نوفمبر الماضي، ظهر عمرو دياب، بالحلق مجددًا لتداولة صورًا ومقاطع فيديو، وذلك من حفل الزفاف الذي أحياه في تركيا، وخلال هذا الحفل ارتدى عمرو دياب حلق ذهبًا في الأذن.

عقب طرح ألبوم سهران، ظهر عمرو دياب بالحلق، في الحفل الذي أحياه بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، كما ظهر حلق عمرو دياب للمرة الثانية عندما طرح كليب أغنية “وأنا معاه”، بالتزامن مع طرح العطر الخاص به ظهر عمرو، إذ ظهر به أيضا عند مشاركته في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة.

ظهر عمرو دياب في مقطع أغنية تقول كلماتها عيشها دي الدنيا حلوة.. هتفرق كتير، كما ظهر بشكل مختلف في العديد من الألبومات منها “يا عمرنا” و”ذكريات” و”أحلى وأحلى”، وفيلم “أيس كريم في جليم”.

وعمرو دياب، شارك مؤخرا في إحياء حفل زفاف الفنان أحمد عصام، مع نخبة من نجوم الأغنية في مقدمتهم، محمد منير، وتامر حسني، ومحمد حماقي، وحميد الشاعري، ومصطفى قمر، وغيرهم.